Případ Davida Ratha se v pondělí vrátí před soud | E15.cz

Krajský soud uložil v červenci 2015 Rathovi 8,5 roku vězení za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek v regionu. Verdikt následně loni v neveřejném zasedání zrušil odvolací vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání. Letos se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz.

Soud má v plánu zatím 18 jednacích dní. Podle Jelínka bude muset soud zrekapitulovat dosavadní průběh líčení, měl by také jednat o tom, zda bude doplňovat důkazy. "Bude otázka, zda-li vyhoví požadavku obhajoby a doplní důkazy o návrhy obhajoby a uvidíme, co bude dál," řekl Jelínek. Dodal, že soud by měl být spíše o opakování důkazů, těch nových by mělo být minimum.

Před zahájením soudu se k případu nechce vyjadřovat advokát Tomáš Sokol, který obhajuje Kateřinu Kottovou a Petra Kotta. "Zásadně se před soudním jednáním nevyjadřuji k tomu, co očekávám, k případné taktice ani ke komentářům jiných. Nemyslím si, že by to bylo v zájmu klientů a dokonce nelze vyloučit, že by jim to mohlo někdy i ublížit," řekl Sokol. Soud jeho klienty ve zrušeném rozsudku označil za hlavní organizátory trestné činnosti a vyměřil jim 7,5 roku vězení.

Kottovi podle obžaloby přizpůsobovali veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory "velkým hráčům", kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali "křoví". Tendry podle spisu doprovázela korupce. Stavební zakázky se týkaly opravy budov a modernizace nemocnic ve Středočeském kraji či opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku.

V korupční kauze je celkem 11 obžalovaných, policie je pozatýkala v květnu 2012. Zbylými stíhanými jsou stavební manažeři, jednatelé zdravotnických společností a spolupracující obviněná Ivana Salačová.

Korupční případ kolem Ratha má ještě druhou větev, která se týká manipulace veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Kriminalisté v něm navrhli obžalovat devět lidí a osm firem včetně stavební společnosti Metrostav. Soud tuto část na začátku letošního roku vrátil k došetření, a tak se případem stále zabývají detektivové. "Došetření předmětné trestní věci zatím skončeno nebylo a dobu jeho ukončení je předčasné odhadovat," napsal dozorující státní zástupce Jiří Pražák.