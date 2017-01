Psychiatrické nemocnice volají po miliardových investicích. Zastarávají

Rozdíly jsou už jen z hlediska komfortu ubytování. V pěti psychiatrických nemocnicích jsou pokoje v průměru o čtyřech a více lůžkách, naproti tomu v jiných se blíží k průměrnému počtu dvou lůžek na pokoji.

Nejmenší ukazatel průměrného počtu lůžek na pokoji, a to 2,3 až 2,5 lůžka, je v Dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš, Psychiatrické léčebně Červený Dvůr a Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech. Jedná se o menší zařízení. Hned za nimi se na žebříčku umístila největší česká psychiatrická nemocnice v pražských Bohnicích s průměrným počtem 2,9 lůžka na pokoji. Naopak největší průměrný počet lůžek na pokoji mají v Horních Beřkovicích, Kosmonosech a Dobřanech. Vyplývá to z tabulky, kterou pro deník E15 zpracovalo ministerstvo zdravotnictví. Průměrný počet lůžek na pokoji je ve všech šestnácti léčebnách 3,8 lůžka.

„V některých zařízeních doposud převažují čtyř až šestilůžkové pokoje. Musíme brát v úvahu fakt, že se velká část psychiatrických nemocnic nachází v historických budovách, u nichž je zmenšení velikosti pokojů prakticky vyloučeno,“ uvedlo již dříve tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví.

„Prostředí není nedůležité. Důležitější je ale servis, jaký budeme poskytovat,“ říká ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice a místopředseda Psychiatrické společnosti Martin Hollý. Ubytovací komfort, který je dnes standardem v českých všeobecných nemocnicích, je dosud v psychiatrických nemocnicích spíše výjimka, dodává.

„Když se dnes staví v Holandsku, Švédsku nebo dalších vyspělých zemích nová zařízení psychiatrické péče, jsou v nich obvykle jednolůžkové ložnice se společnými dalšími místnostmi. Tak by to z mého pohledu mělo být, abychom zachovali intimitu a soukromí pacientů,“ říká Hollý.

Jak budou vypadat psychiatrické nemocnice v Česku po dokončení jejich transformace, to je v těchto měsících předmětem diskuzí. Podle aktuálního harmonogramu mají být do konce roku 2017 zpracované transformační plány jednotlivých léčeben. Tedy vize toho, do jakého stavu by se měly dostat, jak a kolik to bude stát. První etapa transformace by měla proběhnout do roku 2021, ovšem celý proces může trvat i dvacet let.

V současnosti stojí v Česku péče o duševně nemocné na velkých léčebnách, a to je problém. Další služby chybějí, ambulance jsou přetížené. Reforma psychiatrie to má změnit. Jako novinka vzniknou v regionech malá Centra duševního zdraví. „Do komunitních Center duševního zdraví by odhadem mohlo přejít zhruba pět tisíc pacientů, vždy však záleží na individuálním posouzení každého případu,“ uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Část reformy psychiatrie, na kterou od letoška půjdou až 2,2 miliardy korun z evropských fondů, počítá s posílením komunitní péče a akutní psychiatrické péče v běžných nemocnicích. Do psychiatrických nemocnic ale Evropská unie investovat nechce. Na jejich transformaci bude muset najít peníze stát. Ve střednědobém horizontu půjde podle ministerstva zdravotnictví nepochybně o investice v řádech miliard korun.