Radní Brna schválili směnu pozemků pro tramvaj do kampusu | E15.cz

Brněnští radní dnes schválili směnu pozemků, které jsou potřeba pro prodloužení tramvajové trati do univerzitního kampusu. Město získá pozemky o rozloze kolem 1500 metrů čtverečních a dá za ně pozemky o rozloze skoro 17.000 metrů čtverečních

Od společnosti Real spektrum Západní Brána k tomu dostane ještě doplatek 88 milionů korun. Směnu musí schválit i zastupitelstvo. Prodloužení trati z Osové do kampusu má stát 1,3 miliardy korun, práce mají být hotové do konce roku 2020. Město dohodu o směně uzavřelo po několika měsících jednání.

"Stavba tramvajové trati z Osové do kampusu je jedním ze strategických projektů města Brna. Nová tramvaj nám pomůže zásadním způsobem posílit spojení do této části města, kam denně cestuje až 40.000 lidí. Bohužel nám dosud chyběla část potřebných pozemků, bez kterých nelze získat územní rozhodnutí a následně ani dotace z evropských fondů. Bez dohody o těchto pozemcích by tak trať nebylo možné postavit," uvedl primátorův náměstek Richard Mrázek (ANO). Podle něj byla společnost ochotná jednat pouze o směně pozemků. "Jinou cestu majetkoprávního vypořádání odmítla," dodal Mrázek.

Předpokládaný rozpočet stavby se pohybuje okolo 1,3 miliardy korun, přičemž částka zahrnuje i projektovou dokumentaci, technický dozor, investora, správce stavby a majetkoprávní vypořádání pozemků. Celkem 85 procent pokryje dotace z Operačního programu Doprava. "V současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí na celou stavbu. Dopravní podnik města Brna už zahájil výběrové řízení na administrátora veřejných zakázek, na správce stavby a zhotovitele stavby," doplnila mluvčí magistrátu Zuzana Taušová.