Recenze: Svět pod hlavou může být nejlepším českým seriálem

Nový rok se teprve pozvolna rozjíždí, ale Česká televize hned v prvním týdnu spouští velkolepou seriálovou tsunami. Prvním očekávaným počinem je Svět pod hlavou, který vznikl na motivy britského seriálu Life on Mars. V něm britský policista po dopravní nehodě upadne do kómatu a probudí se o třicet let dříve.

Stejný princip využili také tvůrci Světa pod hlavou, jehož hlavní hrdina se v kómatu vrací do roku 1982, kdy se narodil. Tvůrci tak šikovně využívají populární retro vlny, ale na rozdíl od Vyprávěj si s dějem hrají mnohem invenčněji.

Výsledkem tak je jeden z nejzajímavějších seriálů, které kdy v Česku vznikly. Svět pod hlavou do české seriálové tvorby vnáší hned několik novinek. Jedná se o takzvaný „high-concept“ seriál, který je postaven většinou na jednoduché premise „co by, kdyby“.

Podobné seriály se staly populárními od úspěchu Ztracených a jejich podstatou je nevysvětlování samotné premisy, ale spíše schopnost scenáristů s premisou pracovat a šokovat diváky.

Novinka České televize pak je zcela revoluční také ve vztahu k realitě. Doposud většina českých seriálů pracovala s realitou jako jasnou daností. Vše nadpřirozené nebo nereálné bylo uklizeno do seriálů pro děti (především seriály Arabela nebo Návštěvníci, které dodnes zůstávají nedostižným etalonem).

Svět pod hlavou však diváka nechává na pochybách, co vlastně sleduje. Je to přiznaně nerealistické dílo a policista se kómatem skutečně propadl do roku 1982? Nebo jde o mentální projekci a zachycení komatózního stavu podobně jako v seriálu Odysea, který u nás kdysi běžel? Nebo existuje nějaké další rozuzlení? Tvůrci diváka škádlí, aby se touto otázkou zabýval, ale naštěstí její řešení není to jediné, co nabízejí.

Novinky ze světa kultury čtěte zde >>>

Lákadel tu je totiž celá řada včetně skvěle vystižené socialistické reality roku 1982 nebo perfektních hereckých výkonů všech zúčastněných. Navíc každá epizoda funguje jako samostatná detektivka, která však hlavního hrdinu posouvá čím dál hlouběji k poznání o vlastní minulosti.

A v tradici započaté loni Pustinou a Raplem se vše odehrává na nehostinném severu, takže je i nač koukat. Česká televize avizuje, že Svět pod hlavou je 10dílná minisérie. Doufejme, že po vzoru amerických i britských sérií se tato teze nenaplní a seriál bude pokračovat. Má potenciál stát se nejlepším seriálem, který tu vznikl.

Svět pod hlavou

(kriminální, Česká republika, deset epizod)

Režie: Radim Špaček, Marek Najbrt

Hrají: Václav Neužil ml., Ivan Trojan, Judit Bárdos, Jan Budař, Václav Kopta, Kryštof Hádek

Vysílá: ČT 1

Hodnocení: 100 %