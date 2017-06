Recept v mobilu. Lékárny čeká revoluce | E15.cz

Za půl roku začne naostro pracovat obří elektronický systém, ve kterém se budou ověřovat všechny recepty na léky. Recepty pak budou lékaři kromě papírové průvodky moci poslat pacientovi také zabezpečenou SMS zprávou, jako soubor formátu pdf s heslem nebo přes aplikaci v mobilu. Uvedl to ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta.

Chroničtí pacienti by tak mohli dostat recept na dálku. Umožnit to má vyhláška, kterou chystá ministerstvo zdravotnictví a s níž ústav počítá.

Elektronické recepty budou od prvního ledna povinné. V ministerské vyhlášce by také měly být výjimky. Třeba při stavu nouze, výpadku elektřiny či internetu by mohl lékař použít tužku a papír. Tyto recepty by digitalizoval posléze lékárník.

Nová vyhláška ale zatím není a podle prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudoby lékárníkům chybějí informace a mají obavy. „Zásadní problém je pomalá legislativa ze strany ministerstva. Zpoždění je neúměrné,“ stýská si Chudoba.

Systém bude muset zvládnout všech asi 70 milionů předpisů ročně. Dnes je elektronicky vydáno asi pět procent receptů. Pokud systém nebude fungovat od 1. ledna bezchybně, můžou mít pacienti problém vyzvednout lék. I kdyby vše běželo plynule, očekávají lékárníci zpomalení výdeje. Můžou se tvořit fronty. Někde kvůli tomu posilují týmy.

„K tomu, o čem v černých scénářích mluví představitelé lékárenské praxe, by nemělo dojít,“ uvedl ale Blahuta. Na začátku července ústav převezme hotový systém od dodavatele a následně proběhne pilotní projekt ve všech nemocnicích Kraje Vysočina.

Za vývoj a čtyřletou podporu nového systému pro elektronické recepty zaplatí SÚKL čtrnáct milionů korun. Dalších sto tisíc měsíčně bude stát provoz systému. Přínosů je ale zatím podle kritiků pomálu. Například na lékový záznam, kde by pacienti měli vždy při ruce aktuální přehled svých léků, by se musel změnit zákon.

Zakázku na nový systém elektronických receptů vyhrála firma Solitea Business Solutions. Ta se dříve jmenovala Aquasoft a pro SÚKL vyvíjela před lety původní systém e-receptů. Za původní úložiště zprovozněné v roce 2009 vydal SÚKL během čtyř let asi 80 milionů korun. Nový systém je robustnější.