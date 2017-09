Reportáž: Banánové děti aneb Jak žijí Češi v tělech Vietnamců | E15.cz

Narodili se vietnamským rodičům, ale v České republice. Nechtějí prodávat na tržnici ani pracovat celoročně bez jediného dne volna. Generace banánových dětí se cítí být spíše Čechy než Vietnamci, přesto si váží svých kořenů a snaží se propojit oba světy. A tak vznikají organizace umožňující proniknout do tajů pražské Sapy, vtělit se na jeden den do kůže Vietnamce či pomáhat českým firmám uspět na vietnamském trhu a naopak.

"Na povrchu jsme žlutí, ale uvnitř bílí," směje se Nguyen Tung, mladý podnikatel s ostravským přízvukem, během Sapatripu, tedy komentované prohlídky tržiště v pražské Libuši.

Vlastní firmu věnující se propojování českého a vietnamského trhu a kromě toho se aktivně zapojuje do dalších aktivit, které mají pomoci odbourat předsudky o vietnamské komunitě a poznat jejich kulturu zblízka.

"Vzděláváme i sami sebe, například vedeme kurzy vietnamštiny pro Vietnamce," sdělil Duc Anh Le, který si v sedmnácti letech uvědomil, že téměř neovládá jazyk svých rodičů – stejně jako jeho mnozí “banánoví” vrstevníci.

Pražská Sapa, kde se Vietnamci druží, je právem nazývána město ve městě. "Máme tam vlastní vydavatelství tiskovin, odpadové služby, hasičský vůz nebo chrám. A taky elektrikáře, který se jako jediný vyzná v celé elektrické síti Sapy," říká Tung.

Kromě exkurzí po Sapě mladí Čecho-vietnamci pořádají například festival Ochutnejte Vietnam nebo Banán Fest.

Snaží se do české společnosti integrovat i své rodiče, kteří, ačkoli zde žijí již mnoho let, nejsou stále plně začleněni. Připravují pro ně například cenově dostupné zájezdy po České republice, do budoucna i po Evropě.

Banánové děti se totiž často potýkají s tím, že nerozumí svým rodičům a jejich životnímu stylu. Ti naopak nerozumí životu mladých lidí v České republice, ať se to týká svobodného výběru vysoké školy či partnera. Výraznou tváří zabývající se soužitím Čechů a Vietnamců je i blogerka Do Thu Trang oceněná roku 2016 Novinářskou křepelkou.