Revoluce pro obecní kasy: hospodaření se nemusí řídit jen ekonomickou výhodností | E15.cz

Změna zákona má zabránit kriminalizaci komunálních a regionálních politiků za to, že například pozemky pro stavbu rodinných domů neprodali za nejvyšší cenu. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Novela zachovává povinnost obcí a krajů využívat majetek účelně a hospodárně v souladu s jejich zájmy a úkoly. Porušením této povinnosti by ale nově nemělo být rozhodnutí o majetku, "které sleduje jiný důležitý zájem, který je řádně odůvodněn".

Kvůli obecnosti této formulace změnu odmítla vláda. Zamítnutí neúspěšně doporučoval také senátní ústavně-právní výbor. "Je to nadbytečné zaplevelení a neřeší to, co bylo úmyslem návrhu," zdůvodnil odmítnutí novely místopředseda senátorů ČSSD a starosta Stříbra na Tachovsku Miroslav Nenutil. Podle něj by bylo vhodnější uzákonit, že rozhodnutí rady nebo zastupitelstva "je v podstatě nenapadnutelné".

"Nenapadnutelnost rozhodnutí samosprávných orgánů samozřejmě nebyla naším záměrem. Od samého počátku šlo o to, aby komunální a regionální politici nebyli popotahováni za rozhodnutí, která sice jednoznačně jsou v zájmu samospráv, ale nevejdou se do úzkých formulací zákona, jak se občas děje," sdělila spolupředkladatelka návrhu poslankyně Věra Kovářová (STAN, za TOP 09), která před senátory zákon uvedla.

Kritérium ekonomické výhodnosti podle zastánců novely často nutí místní politiky přijímat rozhodnutí, která mohou být proti zájmům obyvatel obcí. V případě, kdy samosprávy dají přednost jinému kritériu než momentálnímu zisku, vystavují se hrozbě postihu a trestního stíhání. Postihlo to i některé zákonodárce z řad komunálních politiků včetně bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS).