Řidiči autobusů v Ústeckém kraji budou stávkovat, vadí jim nízké mzdy

Stávka se týká řidičů autobusů společnosti BusLine, která zajišťuje pro Ústecký kraj zhruba padesát procent linkové přepravy, teplické firmy Arriva a podniku Autobusy Karlovy Vary. Autobusy v Ústeckém kraji denně přepraví na 55 000 cestujících. Odbory požadují uzavření nových smluv a nalezení cesty, jak řidičům přidat o slibovaných pět až sedm tisíc korun. "Stávka je plánována až na 8. března, čímž deklarujeme, že dáváme čas tuto svízelnou situaci zvrátit," uvedli odboráři v tiskové zprávě.

Řidiči Arrivy už platy za leden dostali. "Řidiči dostali navýšený plat, plně jsme vyhověli podmínkám nařízení vlády, nicméně to, co jim bylo slibováno, to samozřejmě na výplatních páskách neviděli," řekl ČTK ředitel Arrivy Petr Havlík. O vyhlášení stávky oficiálně neví, s odbory se má sejít dnes odpoledne.

Od začátku letošního roku vláda nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Řidičům by se rovněž měl zvýšit příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na hodinu na 88 Kč a nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za práci v náročném prostředí.

Problém s naplňováním vládního nařízení o zvýšení mezd řidičů je i v některých dalších krajích. V několika si politici nejsou jisti tím, jak zvýšení plateb dopravcům provést tak, aby z toho nevznikl právní problém.

Kvůli platům zahájili stávkovou pohotovost řidiči v Jihomoravském kraji. Podle předsedy Odborového svazu dopravy (OSD) Luboše Pomajbíka dopravci nedodržením závazku porušují zákon. Ve středu se v Praze bude situací zabývat předsednictvo Odborového svazu dopravy k otázce navyšování mezd řidičů linkových autobusů.