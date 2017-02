Šéf zkrachovalé dražební firmy Clanroy dostal šest let za zpronevěru 55 milionů korun

Za zpronevěru 55 milionů korun státního podniku Lesy ČR si bývalý předseda představenstva zkrachovalé dražební společnosti Clanroy Milan Kremel odpyká šest let vězení. Musí uhradit i celou škodu. Rozhodl o tom dnes pražský vrchní soud, jehož verdikt je pravomocný. Proti rozsudku je možné podat mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu.

Firma Clanroy je ovládána společností se sídlem na Seychelských ostrovech a v minulosti prodávala nepotřebný majetek státních firem. Než se na konci roku 2013 dostala do insolvence, patřila k předním dražebním firmám v Česku.

Kremel odsouzený za zpronevěru peněz z dražeb nemovitostí Lesů ČR vinu nepopíral. Hájil se ale tím, že představenstvo dražební firmy mělo další dva členy, proto nesouhlasil, že před soudem skončil sám. Tvrdil také, že z peněz nepoužil pro vlastní potřebu ani korunu.

Pražský vrchní soud dnes zamítl jeho odvolání, které směřovalo do výroku o trestu a nikoliv o vině. Potvrdil tak původní rozsudek. Kremel chtěl snížit trest vězení. Za nespravedlivé považoval i to, že by měl uhradit celou vzniklou škodu. "Čím dřív budu na svobodě, tím dřív se budu moct snažit škodu uhradit," zmínil dnes v krátkém projevu před soudem.

Podle soudu ale bylo odvolání nedůvodné. Předseda odvolacího trestního senátu Petr Píša uvedl, že se pražský městský soud vypořádal se všemi důkazy a vypracoval podrobné odůvodnění, kde kauzu vysvětlil. "Námitky v odvolání byly spíše opakováním obhajoby, kterou se již zabýval městský soud," uvedl Píša. Uložený trest podle soudu není přísný, jelikož je při spodní hranici, která byla mezi pěti a deseti roky vězení. Výši škody také soud nemohl změnit, protože byla přesně vyčíslena v rozsudku.

Soudy začaly kauzu rozplétat v listopadu 2014, kdy žalobkyně přečetla obžalobu. Výslech Kremela se už neuskutečnil, protože požádal o odročení případu ze zdravotních důvodů. Soud si nechal vypracovat znalecký posudek, podle něhož se však Kremel mohl procesu účastnit.

Muž následně poslal soudu čestné prohlášení, kde vysvětloval, že opustil Česko, protože se cítil ohrožený. Tvrdil v něm také, že do funkcí ve firmě Clanroy byl nastrčen jako tzv. bílý kůň. Kremel odjel do středoamerického Belize. Loni byl zatčen v Německu, které jej vydalo do Česka. Od té doby je ve vazbě.

Kremel je souzen také kvůli další podobné kauze, která se týká státního podniku České dráhy. Železniční firma podle obžaloby z uskutečněných dražeb nemovitostí nedostala zhruba 70 milionů korun. Případem se začal soud zabývat v lednu.