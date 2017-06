Sitta dostal za tunelování papírny Neograph znovu podmínku, proti rozsudku se odvolal | E15.cz

"Soud neměl nejmenší důvod pochybovat o pravdivosti výpovědi pana obžalovaného Sitty. Pokud tedy přesto dospěl k závěru o vině, pak má na rozdíl od obhajoby jiný názor na to, zda je dané jednání trestněprávně postižitelné, či nikoliv," uvedl při odůvodnění rozsudku předseda senátu pražského městského soudu Alexander Sotolář. "Obžalovaný se nezachoval se ve vztahu k majetku společnosti Neograph korektně," dodal.

Zároveň však soudce označil za "paradoxní a tristní", že policie a státní zástupci zatím nedokázali předložit soudům daleko rozsáhlejší a závažnější trestnou činnost kolem Neographu, na kterou Sitta sám upozornil.

Sotolář uložil Sittovi totožný trest už v roce 2015, odvolací vrchní soud však muže letos v únoru části obžaloby zprostil a u zbytku nařídil doplnění dokazování. Podle dnešního vyjádření soudce ale další provedené důkazy nepřinesly nic zásadního.

Sittu obžalovala státní zástupkyně Dagmar Máchová, která je nyní sama trestně stíhána v jiné kauze. Obžaloba tvrdí, že muž spáchal trestný čin, když jako obchodní ředitel Neographu jménem své společnosti Avium Partners uzavřel v roce 2010 s Neographem a jeho klienty smlouvu na zprostředkování obchodů. Podle obžaloby si pak nechával vystavovat faktury za fiktivní plnění, a to v úmyslu opatřit si na úkor Neographu prospěch.

Sitta to odmítá a tvrdí, že Avium Partners založil na základě iniciativy Jana Janků - spolumajitele Neographu a Rittigova pozdějšího spoluobviněného v kauze jízdenek. Na tuto argumentaci ale soudce nepřistoupil. "Ve skutečnosti nešlo o nic jiného, než dorovnat plat pana obžalovaného, který byl, řekněme v rámci určité daňové optimalizace, snížen. Faktury ale samy o sobě co do obsahu nepochybně byly fiktivní, protože fakturované služby provedeny nebyly," uvedl Sotolář. Upozornil, že tzv. švarcsystém, jehož důsledkem je neodvádění daní za zaměstnance, je trestně postižitelný.

Sittovi hrozilo pět až deset let vězení, soud mu vzhledem ke "specifické situaci" uložil trest výrazně pod spodní hranicí zákonné sazby. Povinnost k náhradě škody Neographu (dnes Security Paper Mill) stanovil na 650.000 korun, ačkoliv podle rozsudku je způsobená škoda desetinásobná. Soudce řekl, že náhrada celé částky by nebyla spravedlivá, a firmu proto se zbytkem nároku odkázal do občanskoprávního řízení.

Sitta a jeho otec, bývalý generální ředitel papírny, upozornili na smlouvu mezi Neographem a dopravním podnikem a především na související poradenskou smlouvu Neographu se společností Cokeville Assets, která sídlí na Panenských ostrovech. Přes ní údajně putovaly provize z výroby jízdenek k Rittigovi. Policie kvůli tomu letos v únoru navrhla obžalovat 18 lidí včetně lobbisty. Sotolář konstatoval už před dvěma lety při vyhlašování prvního rozsudku nad Sittou, že trestní oznámení bylo nepochybně připraveno právníky z okolí Janků a Rittiga, a připustil, že "mohlo jít o jakousi formu odplaty".