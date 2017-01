Smog zahalil Česko. Podívejte se na nejzajímavější fotky

Celkem v deseti krajích Česka jsou zhoršené rozptylové podmínky. Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu platí v sedmi regionech smogová situace. V dalších třech krajích je vzduch ještě více znečištěný, proto v Praze, Středočeském a Olomouckém kraji vyhlásili meteorologové signál regulace. Lidé by místo autem měli jezdit veřejnou dopravou a pohyb venku mají omezit malé děti, senioři či nemocní lidé. Tam, kde platí regulace, musely omezit výrobu některé továrny či prašné provozy.

Dnes ráno odvolali meteorologové regulaci v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, kterou tam vyhlásili v pátek, zůstala tam nicméně vyhlášená smogová situace. Po poledni v Jihomoravském kraji zrušili smogovou situaci, která ovšem dál zůstává kromě Pardubického a Královéhradeckého také v Moravskoslezském, Zlínském, Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Navíc v Praze, středních Čechách a Olomouckém kraji trvá přísnější regulace.

Smogová situace je vyhlašována, když dvanáctihodinový průměr koncentrace polétavých částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh. Regulace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo.

Ke smogové situaci přispěly současné silné mrazy, inverzní charakter počasí i bezvětří. Meteorologové očekávají, že teplotní inverze, kdy teplota stoupá s výškou, má po víkendu zvolna slábnout. Poté se ale vrátí, i s ní i smog. "V úterý k nám ve vyšších vrstvách atmosféry pronikne chladnější vzduch od severozápadu, který inverzi pravděpodobně rozruší. V polovině týdne bude postupovat přes střední Evropu k východu tlaková výše, která zde opět obnoví výraznou teplotní inverzi a nepříznivé rozptylové podmínky," uvedli meteorologové na svém informačním webu.