Sněmovní kancléř Morávek dostával protiprávně odměny | E15.cz

Současný kancléř Poslanecké sněmovny Jan Morávek pobíral v minulosti odměny za členství v dozorčích radách tří firem, ačkoliv to bylo v rozporu se zákonem. Informují o tom dnešní Hospodářské noviny , podle kterých se Morávek nechoval podle pravidel ani poté, co v platnost vstoupil služební zákon. Morávek pochybení uznává.

Kancléřem Poslanecké sněmovny je Morávek od začátku července. Komise, která na jaře nového kancléře vybírala, o Morávkových potížích s dodržováním zákona nevěděla, zjistily Hospodářské noviny. Morávek má podle listu štěstí, že nemusí mít bezpečnostní prověrku, protože kvůli problémům s "vedlejšími úvazky" by ji nedostal.

Morávek získal v letech 2013 a 2014 téměř 220 tisíc korun za členství ve statutárních orgánech Pražské vodohospodářské společnosti, východočeské krajské dopravní firmy OREDO a Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje. Morávek byl přitom zaměstnancem Kanceláře Poslanecké sněmovny, a podle tehdy platného zákoníku práce nesměl být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost.

Morávek své jednání považuje za chybu. "Z mé strany došlo v této věci k pochybení, kdy jsem si neuvědomil příslušné ustanovení zákoníku práce a v dobré víře jsem dále působil v kolektivních orgánech obchodních společností," řekl Morávek deníku.

Podle HN se ale Morávek nechoval podle pravidel ani poté, co na začátku 2015 vstoupil v platnost zákon o státní službě. O svém působení v představenstvech a dozorčích radách několika společností nepodal povinnou informaci tehdejšímu kancléři Sněmovny Petru Kynštetrovi. Morávek to vysvětluje jako neúmyslné opomenutí. "Bývalý kancléř Sněmovny mi později tuto skutečnost vytkl, já jsem se za to omluvil a veškerá další angažmá ukončil," řekl Morávek listu. Poslední honorovanou funkci člena představenstva akciové společnosti Obecní dům Morávek podle HN opustil loni v dubnu.