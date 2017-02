Sobotka má plán B, když Prouzu na ministra průmyslu neprosadí

Zítra odpoledne přijde premiér Bohuslav Sobotka za prezidentem Milošem Zemanem se jménem nového ministra průmyslu a obchodu. Nejpravděpodobnějším kandidátem je státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Zdroje blízké sociální demokracii ovšem uvádejí, že Sobotka se smiřuje s variantou, že s Prouzou u prezidenta neuspěje. Pak je možné, že by Česko zůstalo až do voleb bez ministra průmyslu. Řízením ministerstva by premiér pověřil náměstka Jiřího Havlíčka.