Soud znovu projednává kauzu Marka Dalíka. Údajně nevypověděl všechno | E15.cz

Sedm let vězení a peněžitý trest 21,9 milionu korun navrhl státní zástupce Jan Kořán pro Marka Dalíka při dnešním odvolacím jednání, které se týká kauzy nákupu obrněných vozidel Pandur pro českou armádu. Obhájci naopak chtějí případ vrátit k novému projednání, případně trest podmíněný. Dalík dnes odmítl, že by požádal na schůzce se zbrojaři o půlmiliardový úplatek. Podle něj částku zmínil slovenský lobbista Miroslav Výboh, jehož firma měla v kontraktu nahradit společnost zbrojaře Pavla Musely.

Dalík si podle trestního spisu řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že Česká republika bude pokračovat v nákupu pandurů. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, podle obžaloby požadoval půl miliardy korun. Předstíral, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Dalík dnes uvedl, že se rozhodl změnit původní výpověď při pobytu ve vězení. "Nejprve bych chtěl říct, že jsem u výpovědí nepovídal úplně všechno. Nechtěl jsem lhát nebo zatajovat pravdu, ale věděl jsem, že ostatní svědci by nepotvrdili, co já řeknu kvůli obavám o beztrestnost a kariéry," řekl Dalík.

Připustil, že se na schůzce mluvilo o provizích. Konkrétní částku ale vyslovil Výboh, jehož společnost měla v kontraktu nově figurovat. "Část té sumy by byla provize, nebyl to úplatek pro nikoho," zmínil Dalík. Peníze by prý získal například za PR služby, které by se zakázky týkaly. Dalík také zdůraznil, že se necítí být z ničeho vinen.

Pražský městský soud Dalíka původně potrestal za pomoc nespecifikovanému členu vlády k přijetí úplatku, odvolací vrchní soud však skutek překvalifikoval. Lobbista podle soudců podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze. To, že by si na schůzku šel pro úplatek určený pro někoho z vlády, se neprokázalo.

Odvolací senát Dalíkovi o rok zmírnil původní pětileté odnětí svobody. Následně Dalík nastoupil do vězení, z něhož byl po sedmi měsících propuštěn za základě rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten nařídil, aby se podřízený soud znovu zabýval právním hodnocením případu.

Odvolací senát předsedy Martina Zelenky dnes hlavně přezkoumává právní kvalifikaci, podle níž byl Dalík odsouzen. Především musí vyřešit, zda skutek posuzovat podle starého, nebo nového trestního zákoníku. Rozdílný názor na právní kvalifikaci má státní zástupce i obhájci Dalíka. Soud může trest mírnit, ponechat stejný i zpřísnit. Dalík vinu dlouhodobě odmítá.