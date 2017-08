Soukromých ScioŠkol přibývá. První z nich už začala vydělávat | E15.cz

Základní škola na pražském Chodově, první ze sítě soukromých škol Scio, dosáhla už druhým rokem po založení zisku. ScioŠkola Praha 11 vydělala 181 tisíc korun při obratu 12,5 milionu korun. Skupina Scio investovala do otevření vlastních škol kolem třiceti milionů korun.

„Projekt ScioŠkol není koncipován jako komerční. Na druhé straně není v silách společnosti Scio chod škol dotovat z jiné činnosti. Proto se snažíme, aby každá škola dosáhla co nejdříve vyrovnaného hospodaření,“ říká jednatel Scio Jan Krtička.

„V další fázi bychom byli rádi, kdyby vrátila prostředky vložené do jejího spuštění,“ dodává. Provoz škol bude neziskový, výdělek se vrátí do zlepšování vzdělávání a školských služeb. Pobírají totiž státní dotace, takže je to pro ně povinnost.

ScioŠkola Praha 11 začala učit v září 2015. Skupina Scio v následujícím školním roce otevřela další tři základní školy. Od září by mělo fungovat osm ScioŠkol, z nichž jedna nebude prozatím zapsána do školského rejstříku.

„Na další roky máme podobný plán. Chceme zakládat přibližně tři školy ročně. Pravděpodobně jednu v Praze, jednu mimo Prahu a jednu školu střední,“ uvedla za projekt ScioŠkol Lucie Macášková Hejbalová s tím, že se plán může měnit. Skupina Scio zatím do vlastních škol investovala zhruba třicet milionů korun.

Projekt Scio založil v roce 1995 Ondřej Šteffl, zakladatel první soukromé školy v Česku PORG.