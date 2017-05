Staronovým šéfem České televize se stal Petr Dvořák | E15.cz

Petr Dvořák (52) - Veřejnoprávní televizi vede od roku 2011, předtím byl mezi roky 2003 až 2010 generálním ředitelem české komerční jedničky TV Nova. Česká televize za jeho působení například spustila dětský kanál Déčko (kombinovaný s umělecky zaměřeným ČT art), bylo také otevřeno nové studio v Brně. Jihočeský rodák vystudoval ČVUT, před listopadem 1989 byl kandidátem KSČ. Spoluzaložil úspěšnou PR agenturu B.I.G. a od roku 1993 spolupracoval s finanční skupinou PPF, kde byl znám jako pravá ruka šéfa skupiny Petra Kellnera. Do médií přišel se vstupem PPF do Novy v roce 2002, nejprve byl jednatelem firmy, do křesla generálního ředitele usedl v květnu 2003 po odvolání Vladimíra Železného a zůstal v něm i poté, co Novu koncem roku 2004 koupila americká mediální společnost CME. (čtk)