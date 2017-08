Stát se chystá odstraňovat billboardy u silnic, kličku s nekomerčním obsahem neuznává | E15.cz

Provozovatelé venkovní reklamy trvají na svém a neodstraní k 1. září billboardy u dálnic a silnic I. třídy. Ministerstvo dopravy dá pokyn k jejich odstranění. To je výsledek jednání mezi představiteli obou táborů.

Schůzka mezi ministrem dopravy Danem Ťokem a prezidentem Svazu provozovatelů venkovní reklamy Markem Pavlasem naplnila očekávání. Provozovatelé billboardů neustoupí od svého plánu ponechat billboardy u dálnic a silnic I. třídy i po 1. září, ačkoliv jim zákon nařizuje reklamní plochy odstranit. Ministerstvo dopravy tak nejspíš brzy požádá Ředitelství silnic a dálnic, aby stovky až tisíce billboardů odstranilo samo a náklady poté vymáhalo po jejich majitelích.



Svaz se rozhodl ponechat billboardy na svých místech a nahradit reklamní obsah českou vlajkou. Na mnoha místech to už udělal. Tvrdí, že podle právního výkladu, který má k dispozici, je to zcela legální postup a že stát nemá právo dnes už bývalé reklamní plochy odstranit.



„Pokud byl u staveb, které sloužily do 31. 8. 2017 k umístění reklamních zařízení, odstraněn reklamní obsah a s účinností od 1. 9. 2017 byl nahrazen vyobrazením státní vlajky České republiky, jsme toho názoru, že nejde nadále o reklamní zařízení, ale o jiné stavby, na které již nedopadají ustanovení ZPK,“ uvádí v posudku pro Svaz právník Filip Chytrý.

Ministerstvo dopravy dalo věc posoudit vlastním právníkům, podle nichž není právní výklad Svazu správný. „Jestliže bylo konkrétní zařízení jako reklamní zařízení povoleno tam, kde je umístěno, je to stále reklamní zařízení, i když nemá reklamní obsah,” uvedl Ťok. Ministerstvo tedy musí postupovat podle zákona a konat kroky k odstranění billboardů.



Novela zákona z roku 2012, která má díky stanovenému pětiletému přechodnému období vstoupit v platnost až 1. září 2017, zakazuje provozování reklamních zařízení do vzdálenosti 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic I. třídy. Jedinou výjimkou jsou reklamní plochy pro dálniční motely a restaurace. Zákon má tak ochránit řidiče před rozptylováním při jízdě a zabránit nehodám.



Provozovatelé venkovní reklamy však podle slov svých zástupců vnímají novou právní úpravu jako protiústavní a na její znění podala skupina senátorů v čele s Václavem Chaloupkem ústavní stížnost. Celým případem se tak bude zabývat Ústavní soud. „Jsme přesvědčeni, že protiústavní ustanovení novely před Ústavním soudem neobstojí a budou zrušena,” říká za Svaz Marek Pavlas.