Stavební zákon neprošel, Senát ho vrátil Sněmovně i kvůli ochranářským spolkům | E15.cz

„Zákon oslabuje právo dotčených vlastníků u staveb rodinných domů, oslabuje se právo ochrany památek. Jsou tam věci, které nahrávají investorům, developerům a obecně bohatším obyvatelům,“ prohlásila například senátorka Jitka Seitlová (za Zelené).

Rozhodnutí Senátu vzala s politováním na vědomí Hospodářská komora ČR. "Věříme, že dlouhá legislativní cesta zákona, na který přes dílčí výhrady již dlouho čeká široká podnikatelská veřejnost, bude nakonec přece jen úspěšně završena," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

Nový stavební zákon si klade za cíl zrychlit stavební řízení, jeho znění však vyvolalo mezi senátory debaty už předtím, než se dostal na středeční jednání Senátu. Odpůrcům nového zákona totiž vadilo, že ubírá obyvatelům a spolkům právo účastnit se a připomínat správní a územní řízení.

Podle novely by se tak účastníkem řízení nově nemohly stát občanské spolky, ale pouze přímo občané, kterých se stavba v jejich těsném okolí týká. Tím by mělo dojít ke zjednodušení celého procesu, senátoři Jiří Cienćala nebo Ivo Valenta například zmiňovali příklady "kverulantů", kteří brzdí výstavbu silničních komunikací.

Obejití spolků by se však netýkalo staveb, které spadají do režimu EIA (studie vlivu stavby na životní prostředí), do jejich projektu budou moci spolky nadále zasahovat. Na jednání Senátu však zazněly hlasy, podle kterých i to mohou developeři obejít.

„I procesu EIA se dá vyhnout. Velký proces se rozdělí na několik menších projektů, aby nespadal pod EIA,“ uvedl na jednání senátor Ladislav Kos z Hnutí pro Prahu 11.

Kos také poznamenal, že developeři lobovali za novelu zákona přímo mezi senátory, jeho slova potvrdil také senátor Václav Láska, podle kterého lobovala například společnost Central Group. „To je případ developera, který vulgarizuje prostředí a obchází předpisy,“ řekl Láska, jež se proti novele postavil.

Zatímco ústavně-právní výbor navrhl zamítnutí novely, hospodářský výbor byl pro, aby došlo k schválení nového znění zákona. Výbor pro životní prostředí nezaujal k novele stanovisko.