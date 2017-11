Střelec v Texasu zabil 26 návštěvníků kostela, mezi mrtvými jsou i děti | E15.cz

Pachatelem byl někdejší příslušník amerického letectva, který byl trestán za domácí násilí a ze služeb následně propuštěn. Podle amerického tisku útočil šestadvacetiletý běloch Devin Kelley, který podle dostupných informací neměl vazby na teroristickou organizaci. Jméno pachatele zatím oficiálně potvrzeno nebylo.

Obětem tragédie bylo podle policie pět až 72 let. Mezi mrtvými je čtrnáctiletá dcera místního pastora, který sám byl v době střelby mimo město, a těhotná žena.

Tragédie, kterou americké úřady označily za nejhorší svého druhu v novodobých dějinách Texasu, se stala kolem 11:30 místního času (kolem 18:30 středoevropského letního času). Muž ozbrojený útočnou puškou Ruger AR vystoupil z vozidla a vtrhl do kostela, kde se konala ranní bohoslužba, a začal střílet.

Podívejte se na záběry z místa činu

Podle Freemana Martina z texaského úřadu pro bezpečnost bylo 23 lidí zastřeleno v kostele, dva před budovou a jeden člověk zemřel po převozu do nemocnice. Dalších asi 20 osob bylo zraněno, uvedl.

Mezi zraněnými byl i šestiletý Rylan, kterého útočník střelil dvakrát do břicha, jednou do paže a jednou do varlat, řekla televizi CBS jeho prateta s tím, že chlapec byl převezen na operační sál.