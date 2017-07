Studenti ČVUT ovládli soutěž Microsoftu, za pomoc dětem s cukrovkou získali miliony | E15.cz

Imagine Cup se snaží motivovat mladé lidi, aby pomocí technologie a týmové práce hledali kreativní řešení aktuálních problémů. Soutěž od svého založení před 15 lety inspirovala přes dva miliony studentů z celého světa.

Marek Novák, Tomáš Pikous a Barbara Suchanová se svým projektem X.GLU chtějí pomoci diabetikům udržet svou nemoc pod kontrolou. Nový glukometr, který tým vyvinul, je velký jako platební karta a je propojený s chytrým telefonem. Projekt se zaměřuje především na malé děti, jež mohou mít problémy s disciplínou, kterou léčba cukrovky vyžaduje.

Congratulations to team X.GLU (@xglu_imaginecup) from @CVUTPraha on winning the #ImagineCup World Finals! https://t.co/GO6hF8IVSe pic.twitter.com/Ag957BFEzE