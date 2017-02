Súdán propustil Čecha odsouzeného na víc jak 20 let, přiletí se Zaorálkem

Súdánský prezident Umar Bašír nařídil propuštění Čecha Petra Jaška, který byl v zemi odsouzen k mnohaletému trestu vězení. Mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová potvrdila, že Jašek přiletí do ČR v neděli večer s českou delegací.

Ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek se dnes vydal do Súdánu vyjednávat o Jaškově propuštění poté, co byl Čech v lednu odsouzen podle českého ministerstva zahraničí k 20 letům vězení. AFP s odkazem na Jaškova advokáta uvádí 24 let.

"Prezident Umar Bašír udělil milost českému občanu Jaškovi a nařídil jeho okamžité propuštění," prohlásil šéf súdánské diplomacie Ibrahím Ghándúr na tiskové konferenci v Chartúmu.

Jašek nyní míří domů, kam zavítá poprvé od předloňského zadržení.

"Letadlo přistane na letišti ve Kbelích. Mělo by se tak stát dnes mezi 23:00 a půlnocí," sdělila mluvčí Valentová. Po příletu by měl následovat briefing přímo na letišti.

Zaorálek už na svém twitteru zveřejnil fotografii z letadla. "Beru to jako úspěch české diplomacie. Chtěl bych moc poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na jednáních o jeho propuštění," uvedl ministr. Velký dík podle něj patří české velvyslankyni v Egyptě Veronice Kuchyňové Šmigolové.

Práci diplomatů pochválil krátce nato i premiér Bohuslav Sobotka. "Jsem rád, že se to podařilo! Děkuji všem, kteří pomohli, výborná práce ministerstva zahraničních věcí," napsal na twitteru.

Jašek byl súdánskými úřady obviněn z protistátní činnosti včetně špionáže. Zadržen byl předloni, když byl podle české diplomacie na misionářské výpravě s cílem pomáhat místním křesťanům.

Do Jaškova případu se zapojily i orgány Evropské unie, které pravidelně kritizují porušování lidských práv a násilí proti menšinám v Súdánu.