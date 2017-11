Syrská armáda bude bojovat i po porážce Islámského státu, tvrdí Asad | E15.cz

Syrská armáda a její spojenci budou pokračovat v bojích i poté, co dobudou poslední bašty teroristické organizace Islámský stát (IS) ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur. Po setkání s poradcem íránského duchovního vůdce to dnes řekl syrský prezident Bašár Asad. Jeho výrok podle agentury reuters naznačuje, že Asad plánuje bojovat proti arabsko-kurdským milicím SDF, které mají pod kontrolou více než čtvrtinu syrského území a mají podporu mezinárodní koalice v čele se Spojenými státy.