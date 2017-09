Technologické a designové perly z veletrhu IFA přicházejí na český trh | E15.cz

LG InstaView Door-in-Door™ – dokonalý přehled bez otvírání dvířek

Americká chladnička je ikonou v kategorii chladicí a mrazicí techniky. Jde o výrazný designový prvek každé kuchyně a pochopitelně i praktický spotřebič s velkým úložným prostorem a zpravidla dávkovačem vody nebo ledu.

Amerických lednic ovšem najdete na trhu dnes mnoho a jen málokterá zůstává ještě onou ikonou nabitou inovativními technologiemi skrytými ve spotřebiči s mimořádným dílenským zpracováním v kvalitním nerezu. Značka LG takovou chladničku v nabídce má – jedná se o model GSX961NSAZ s dvířky InstaView Door-in-Door™ a rychlým přístupem k chlazeným nápojům a nejpoužívanějším potravinám. Pravá dvířka chladicí části obsahují speciální izolační trojvrstvé sklo, na které stačí zaklepat a vnitřní prostor za nimi se rozsvítí. Máte tak ihned přehled o velké části chladicího prostoru, aniž byste dvířka vůbec otevírali a z lednice zbytečně unikal chladný vzduch. Nejde tedy pouze o efektní prvek, nýbrž i praktický, protože pomáhá šetřit energii a udržovat potraviny déle čerstvé. Navíc jsou dvířka dvojitá (Door-in-Door™), takže buď můžete otevřít jejich vnější část (pouze horní polovinu se skleněnou částí) a získat okamžitě přístup k nápojům v přihrádkách ve dveřích, nebo otevřít dvířka celá a přistupovat k samotným policím celého chladicího prostoru o nadstandardním objemu 405 l (mraznička má 196 l). Při otevření vnější části dvířek dochází pochopitelně k úniku menšího množství chladu, takže pokud si chcete vzít jen studenou limonádu nebo minerálku, není přeci potřeba otevírat celou lednici. Jak elegantní, prosté a přitom užitečné.

Chladnička LG InstaView je poháněna spolehlivým a tichým lineárním kompresorem, na který poskytuje výrobce záruku 10 let, a i díky jeho použití spadá do velmi úsporné energetické třídy A++. Celý spotřebič je samozřejmě beznámrazový, protože používá technologii Total No Frost, což udržuje jeho spotřebu na stále stejné úrovni a zbaví vás nutnosti pravidelného odmrazování, jako u běžných lednic. LG nezapomíná ani na důležité prvky, jakými jsou rovnoměrná distribuce chladného vzduchu v celém prostoru (Multi Air Flow), speciální zásuvky s optimalizovanou vlhkostí pro maso, ovoce a zeleninu (Fresh Balancer a Moist Balance Crisper) nebo pohlcovač pachů (Pure N Fresh). V dokonale osvětleném interiéru pomocí LED žárovek oceníte i luxusní detaily, kupříkladu kovový dekor polic a zásuvek. A zapomenout nesmíme ani na přítomný nápojový automat s vnitřním zásobníkem na vodu, kterou vydává i ve formě ledové tříště a ledu. Jelikož není potřeba připojení k vodovodnímu řadu, je instalace spotřebiče jednodušší.

Chladnička GSX961NSAZ spadá mezi zařízení kompatibilní s aplikací LG SmartThinQ a lze ji připojit do domácí bezdrátové sítě – na chytrém telefonu pak můžete kontrolovat její stav na dálku, měnit nastavení teploty či aktivovat režim rychlého mrazení.

V tomto prezentačním videu si můžete prohlédnout přednosti chladničky LG typu InstaView Door-in-Door, jejíž sklo stačí zaťukat, abyste získali dokonalý přehled o potravinách. Bez otvírání dvířek a ztráty chladu z vnitřního prostoru.

LG TWINWash™ – velké i malé prádlo

Asi většina z nás se někdy dostala do situace, že potřebovala rychle vyprat barevné i bílé. Nebo měla jen malou várku choulostivého prádla, které by se mělo prát v ruce.

Značka LG přišla s řešením v podobě přídavné malé pračky TWINWash (F28K5XN3) určené k praní maximálně 2 kg prádla. Tata sekundární pračka se nepoužívá samostatně, ale lze ji připojit ke kompatibilní předem plněné pračce LG – aktuálně k modelu pračkosušičky TWINWash (F126G1BCH2N) s kapacitou na 12 kg prádla (sušit lze 8 kg), moderním ovládáním umístěným přímo ve skle dvířek. Jak hlavní, tak sekundární pračka používají invertorový Direct Drive motor (10 let záruka). Velká pračka pak také nabízí 6 pracích pohybů 6 MOTION DD, 7 parních programů včetně možnosti osvěžení prádla, sušení EcoHybrid (volba mezi úsporou času, nebo úsporou energie) a přímé sprchování. Stejně jako u prezentované chladničky InstaView jsou obě pračky kompatibilní s aplikací LG SmartThinQ, takže vás upozorní na skončení programu formou notifikace na telefonu. Můžete také provádět jejich diagnostiku, stahovat nové prací a sušicí programy, či využívat aplikaci ke snazší a přehlednější volbě vhodného programu.

Díky systému LG TWINWash se může zcela změnit váš přístup k praní a péči o prádlo. Díky vysoce nadstandardní kapacitě hlavní pračky vyperete velké objemy prádla najednou. Malá pračka vám zase umožní se šetrně starat o jemné prádlo či prát současně menší množství bílého a podobně. Při využití obou praček pak šetříte nemalé množství času.

Prezentační video systému TWINWash™

