Tisíce lidí si připomněly vyhlazení Ležáků, řečníci apelovali na informování mladých | E15.cz

"Je důležité, aby věděli, že mohou přijít okamžiky, kdy budou muset volit. A buď se rozhodnou jako (Karel) Čurda a půjdou cestou zrady a nebo se rozhodnou jako obyvatelé obce Ležáky a půjdou cestou svobody a odvahy i za cenu nejvyšší," řekl dnes v Ležákách místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská dnes řekla, že je nutné pracovat především s mladými lidmi a připomínat jim to, co se v Ležákách událo. "Připomínat jim to nikoliv jako dávnou a uzavřenou část historie, ale jako událost která měla a má smysl pro naši historii a jejíž důsledky pociťujeme dodnes," řekla Horská.

Nacisté Ležáky vyhladili kvůli zjištění, že v Anglii vycvičení parašutisté z Ležáků udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Nacisté 24. června v Pardubicích popravili 34 dospělých obyvatel obce, dalších sedm lidí z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června a 2. července 1942.

Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Dnes je místo bývalé kamenické osady národní kulturní památkou, osadu připomínají žulové náhrobky s vytesaným křížem na půdorysech devíti domů.