Ťok: Billboardy odstraníme. Ať už na nich bude komerční sdělení či nikoliv | E15.cz

Provozovatelé venkovní reklamy dnes oznámili, že billboardy neodstraní. Stáhnou z nich ale reklamy a nahradí je nekomerčním motivem. Celkem má podle novely zákona k 1. září od silnic zmizet na 3000 z celkem 25 000 poutačů v Česku.

Ministra zaráží, že se věc řeší teprve nyní, když zákon byl schválen před pěti lety. O dalším postupu rozhodují právníci. Z předběžné debaty s právníky o tom, zda v případě, že se dá na nosič billboardu motiv vlajky, podle Ťoka vyplynulo, že to na věc nemá žádný vliv. "Nicméně já si nechám udělat ještě jedno posouzení, abych si byl jistý," řekl Ťok.

Ministerstvo se v současné době přiklání k tomu, že billboardy zmizí bez ohledu na to, co na nich bude. "My budeme pravděpodobně odstraňovat všechny - vlajkové nebo nevlajkové. Už se těším na rozličné názory právníků, které si od teď v příštích dnech přečtu, jestli když umístíte na billboard vlajku, tak to přestává být billboardem a začíná to být něčím jiným," dodal ministr.

Pokud by stát k odstraňování billboardů přistoupil, dělalo by to Ředitelství silnic a dálnic. Náklady by pak organizace podle Ťoka vymáhala.