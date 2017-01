Ťok chce koupit a zavřít kamenolom u dálnice D8 za 300 milionů korun

Vybudováním dálnice D8 kamenolom v Dobkovičkách přišel o silniční spojení. Aby se materiál z lomu mohl vozit k dálnici a dopravovat dál, musel by stát vybudovat novou mimoúrovňovou křižovatku.

Ťok místo toho navrhuje lom zavřít a zaplatit za něj cenu odpovídající nepostavené křižovatce. "Napadlo mě, že by se za tyto peníze ten lom prostě odkoupil, stát by ho dal do speciálního státního podniku, který se lomy a doly a jejich sanací zabývá," řekl dnes Ťok novinářům. Návrh považuje za "elegantní řešení" sporu mezi majitelem lomu a státem. "Pokud se nedohodneme, rozhodne soud," uvedl.

"Společnost Kámen Zbraslav se nebrání jednání o prodeji kamenolomu Dobkovičky státu, má-li prodej lomu a jeho následná sanace sloužit komplexnímu řešení stabilizace sesuvného a geologicky složitého území v tomto úseku dálnice D8," sdělila firma. Kámen Zbraslav ale požaduje stažení žaloby, kterou na firmu kvůli sesuvu podaly státní organizace Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty. "Společnost Kámen Zbraslav nechce vést jednání jako strana zatížená nedůvodným obviněním," oznámil podnik. Jakou částku by Kámen Zbraslav za lom požadoval, firma neuvedla.

Ťok podotkl, že situaci chce řešit ve prospěch lomu i obcí, které jsou zatíženy dopravou. "Mám čas do října, pokud bych to měl vyřešit já, byl bych rád, aby to bylo do října," uvedl na dotaz ohledně termínu výkupu.

Sesuv rozestavěnou dálnici poničil před více než třemi lety u Litochovic. Zavalil rozestavěný úsek D8 asi v délce 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať.

Stát vychází ze znaleckého posudku, který za viníka sesuvu označil kamenolom. Podle zprávy Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd by nehodě nezabránilo ani zajištění rozestavěné dálnice proti sesuvu. Svah by se kvůli nadměrným srážkám a zatížení odtěženou zeminou na úpatí lomu utrhl stejně, sesuv by ale nedosáhl až k dálnici. Škoda, kterou ministerstvo odhadlo na miliardu korun, by tak byla nižší. Kámen Zbraslav podíl na sesuvu popírá. Už dříve firma oznámila, že má vlastní znalecké posudky, podle kterých byly příčinou sesuvu nevhodné umístění dálnice a nadměrné srážky.