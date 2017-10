Tomáš Zima byl opět zvolen rektorem Univerzity Karlovy | E15.cz

Datum a místo narození: 2. července 1966, Praha Vzdělání: vystudoval tehdejší Fakultu všeobecného lékařství UK (předchůdkyně 1. lékařské fakulty UK; 1990), získal titul MBA na Vysoké škole ekonomické (2003); kandidát (1993) a doktor lékařských věd (2000); docent (1996) a profesor (2001) lékařské chemie a biochemie na UK Dosavadní funkce: rektor Univerzity Karlovy (od února 2014; zvolen v říjnu 2013), předseda České konference rektorů (od února 2014) Kariéra: původně uvažoval o dráze chirurga, nakonec dal přednost biochemii; v letech 1989 až 1998 pracoval v Ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, končil jako zástupce přednosty; v roce 1999 stojí v čele Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v této funkci zůstal i po zvolení rektorem UK; pracoval také na hemodializačním středisku pražské záchytky; v letech 2005 až 2012 působil jako děkan 1. lékařské fakulty UK, poté do zvolení rektorem UK jako proděkan fakulty pro vnější vztahy Rodina: je ženatý, má dvě dcery a syna Ostatní: - Věnuje se klinické biochemii, vnitřním nemocem a léčbě nemocí ledvin (nefrologii). Je spoluautorem více než 300 studií a vědeckých článků, je členem řady odborných společností. - Jako rektor UK kritizoval Zima rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, který v květnu 2015 odmítl podepsat jmenování tří navržených vysokoškolských profesorů z UK a VŠE. Prezidentův postoj označil tehdy za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod a za znevážení akademické obce, později Zima podpořil i neúspěšnou snahu navržených akademiků domoci se jmenování správní žalobou na hlavu státu. - Zima patří mezi rektory vysokých škol, kteří v letech 2014 až 2016 nepřišli 28. října na předávání státních vyznamenání na Pražský hrad. Vedoucí představitelé veřejných vysokých škol tak reagovali na skutečnost, že Zeman nepozval rektory Masarykovy a Jihočeské univerzity Mikuláše Beka a Libora Grubhoffera, se kterými měl v minulosti spory. - Kritizoval také průběh oslav 17. listopadu v Praze na Albertově v roce 2015, kdy mimo jiné policisté odmítli vpustit k pamětní desce skupinu studentů. "Naplňuje mě to hořkostí. Je to špatně a to, k čemu dnes došlo, se nesmí opakovat," prohlásil tehdy Zima. - Nyní je nestraník, před rokem 1990 byl členem KSČ.