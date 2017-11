Tržní apokalypsa se nekoná, shodli se řečníci na konferenci o investicích | E15.cz

Osm let trvající růst akciových trhů bez bolestivé pauzy, ceny dluhopisů vyšponované do dříve neviděných výšin či zlatem vážené reality. Nejen to dokázalo investory rozmazlit, ale také otupit jejich pozornost. Ačkoli hlasy varující před příští tržní krizí a hospodářskou recesí zaznívají stále silněji, nějaký ten čas přijít si na burzách na své investorům zřejmě ještě zbývá. Shodlo se na tom alespoň kvarteto řečníků konference Investice, kterou pořádal deník E15.