Uber může zase brázdit Brno, vrchní soud zrušil předběžný zákaz | E15.cz

Společnost Uber může v Brně zase poskytovat své přepravní služby, Vrchní soud v Olomouci zrušil předběžné opatření, které jí to zakazovalo.

Uvedla to dnes Česká televize s odvoláním na mluvčího soudu Vladimíra Lichnovského. Do doby, než případně brněnský krajský soud vydá nové opatření, je to původní neplatné. Mluvčí Uberu Miroslava Jozová řekla, že firma rozsudek zatím neobdržela a vyjádří se k němu, až jej bude mít.

Uber spustil svoji službu UberPOP v Brně 1. února. Spočívá v tom, že lidé si přes aplikaci zavolali řidiče, který je odvezl na požadované místo. Zákazník zaplatil za ujeté kilometry a za čas strávený na cestě. Řidiči jezdili buď pro Uber nebo fungovali jako živnostníci, kteří si ježděním ve vlastním autě přivydělávali. Služba je tedy alternativou taxislužby.