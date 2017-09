Učitelé a lidé z veřejného sektoru dostanou přidáno. Za rok na to půjde 24 miliard | E15.cz

"Já jsem přišel se záměrem, abychom se dnes dohodli, že ke zvýšení platů dojde už od 1. listopadu, jsem rád, že se podařilo nakonec dohodnout patnáctiprocentní zvýšení pro učitele a desetiprocentní pro všechny zaměstnance. Je to důležité, protože ještě na začátku jednání koaliční strany nechtěly zvyšovat platy ostatním zaměstnancům a chtěly se soustředit jen na učitele, to bych pokládal za nespravedlivé," řekl Sobotka novinářům.

Bělobrádek uvedl, že zvýšení platů se promítne v tarifní složce. Peníze na zvýšení platů se podle něj budou hledat v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí a v nespotřebovaných výdajích ostatních ministerstev. Celková částka by podle něj měla být zhruba deset miliard korun.

"Letos pokryjeme zvýšení platů na vrub úspor, příští rok na to poskytneme částku kolem 23 nebo 24 miliard korun, aby na to bylo dost prostředků," řekl premiér.

Letos by každé ministerstvo podle dohody koaličních stran mělo uvolnit ze svých nespotřebovaných výdajů zhruba jednu čtvrtinu. "Na koalici byly nějaké návrhy, že by se to mělo projednávat individuálně (s jednotlivými ministry), ale já jsem řekl panu premiérovi, že to musí rozhodnout vláda," řekl novinářům předseda hnutí ANO Andrej Babiš. "Jednání s jednotlivými ministry by byla nekonečná," dodal.

Na růstu prostředků pro vysoké školy, které žádaly dodatečných 4,5 miliardy korun, se koalice zatím nedohodla. "Teď je dílčí dohoda na tarifních platech s tím, že ty ostatní věci se budou řešit," řekl Bělobrádek.

"Samozřejmě ty požadavky jsou oprávněné, já vidím reálně částku o něco nižší než 4,5 miliardy, ale rozhodně musíme vysokým školám navýšit rozpočet. Je neudržitelné, aby vysoké školy měly rozpočet, jako měly před deseti lety," uvedl. Podle něj by měl stát vysokým školám přidat nejméně tři miliardy korun.

O stejné částce mluvil i Sobotka. "Byl bych rád, kdyby to navýšení činilo v příštím roce aspoň tři miliardy korun. Myslím, že by to zhruba pokrývalo potřeby, které vysoké školy v tuto chvíli mají," řekl.

Zvýšení prostředků pro vysoké školy podporuje i Babiš, vzhledem k jejich dlouhodobé stagnaci považuje požadavky rektorů za oprávněné. Kolik by ale univerzity měly dostat, předseda ANO neupřesnil. "Teď nechci říkat konkrétní částku, protože vláda se musí domluvit na celém rozpočtu," řekl.

Po jednání koalice se bude návrhu státního rozpočtu na příští rok věnovat vláda, neočekává se, že by dnes kabinet návrh definitivně schválil. Příští pondělí chce návrh představit na zasedání tripartity. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu podle zákona odevzdat do konce září.

Odbory veřejného sektoru zůstávají zatím ve stávkové pohotovosti, dokud vláda neschválí nařízení o růstu platů. Dnešní rozhodnutí lídrů koalice o zvýšení tarifů učitelům o 15 procent a ostatním o deset procent od listopadu odboráři vítají, stávku a protesty teď nepřipravují.