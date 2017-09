Učitelům rozumím, lepší platy si zaslouží, uvedl Štěch. S odboráři se setká po zdravotní pauze | E15.cz

Ministr školství Stanislav Štech se chce kvůli dnes vyhlášené stávkové pohotovosti setkat s odboráři, jakmile to dovolí jeho zdraví. Uvedl to na twitteru. Po plánovaném lékařském zákroku by se měl vrátit do práce začátkem příštího týdne. Požadavkům odborů Štech rozumí, učitelé si podle něj lepší platy zaslouží. Stávkovou pohotovost považuje za logický důsledek nenaplnění slibů, které vyvolává frustraci i ostřejší reakce.