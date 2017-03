Učtenkvou loterii zajistí Wincor Nixdorf. Kdy začne, není jasné

Vítěz tendru podle ministerstva zajistí registraci účastníků soutěže, registraci a příjem účtenek, losování a výplatu výher a zákaznickou podporu. Součástí služeb je vytvoření a údržba webových stránek a mobilní aplikace pro účastníky loterie.

"Elektronická evidence tržeb je opatření, které přispívá ke zdravé a férové ekonomice a Účtenkovka je hra, díky které bude efektů EET dosaženo snadněji a lépe," uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Zopakoval, že přínos EET pro stát bude po náběhu všech čtyř fází činit 18 miliard korun ročně.

Společnost Wincor Nixdorf se do tendru přihlásila v konsorciu s dalšími firmami, mezi kterými je společnost Sazka. Server Euro.cz v lednu napsal, že se do výběrového řízení přihlásila pouze Sazka. Mluvčí Sazky Václav Friedmann serveru tehdy řekl, že firma podala přihlášku do tendru v konsorciu s dvěma menšími subdodavateli.

Ročně plánuje ministerstvo výhercům účtenkové loterie rozdělovat peněžité i věcné výhry za 65 milionů korun. Počet výher se bude pohybovat okolo 25 tisíc měsíčně. Hodnota prvních pěti výher bude podle dřívějších informací MF od 100 tisíc korun do jednoho milionu korun včetně věcné výhry automobilu. Loterie má podle úřadu zákazníky motivovat k přebírání účtenek, a tím zvýšit efektivitu EET a podpořit řádný výběr daní.

Losování bude probíhat každý měsíc, a to z účtenek vydaných za předem stanovené období. Zákazník může do účtenkové loterie registrovat v jeden den pouze jednu účtenku od daného obchodníka. "Podnikatelé se proto nemusí obávat, že zákazníci budou rozdělovat svůj nákup na více částí, aby zvýšili své šance na výhru, a že se v obchodech budou zbytečně tvořit dlouhé fronty," uvedla náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Účtenkovou loterii zavedly dříve například Chorvatsko, Slovensko a Slovinsko. Cílem je motivovat zákazníky, aby si brali od podnikatelů pokladní doklad. Hlavní odměnou v těchto zemích byla většinou peněžitá výhra.

Elektronická evidence tržeb začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Vláda si od ní slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Po hotelech a restauracích se od března letošního roku zapojily do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou příští rok další obory podnikání.