FAU - finanční správu čeká kontrola | E15.cz

Třicet dnů má ministr financí Ivan Pilný (ANO) na to, aby premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) objasnil postup Finanční správy v kauze firmy FAU, která po zásahu berních úředníků skončila v konkurzu. Podle nahrávky dostupné na internetu je do společnosti mohl poslat tehdejší šéf státní pokladny a hnutí ANO Andrej Babiš.

„Musí být zřejmé, jestli daňová správa postupovala v souladu se zákony. Požádal jsem ho také, aby prověřil, jestli vedení ministerstva financí zasahovalo v rozporu se svými kompetencemi do činnosti daňové správy,“ řekl Sobotka.

Pilný po svém mluvčím Michalu Žurovcovi vzkázal, že postup správy v tomto konkrétním případu nyní vyhodnocuje Nejvyšší správní soud. „Jakékoli další šetření by bylo vlamováním se do otevřených dveří, zejména nemá-li ministr financí ze zákona přístup k detailům jednotlivých daňových řízení,“ dodal Žurovec.

Ministerstvo se shoduje s premiérem, že je třeba podrobit systém zajišťovacích příkazů často používaných správou důkladné analýze, která by měla být hotová tento týden. Má vyhodnotit, zda nastavené postupy fungují správně.

V neděli anonymní Skupina Šuman zveřejnila na Twitteru další zvukový záznam, kde Babiš hovoří právě o FAU, která vlastnila část areálu přerovské Prechezy spadající pod Agrofert. Stěžuje si, že se mu v druhé polovině devadesátých let nepodařilo zprivatizovat celý objekt, a připomíná, že kromě skladu pohonných hmot tam FAU patřila i železniční vlečka.„Naši klekli na FAU Přerov, takže je v insolvenci, obstavené účty, vagony,“ pokračuje Babiš na nahrávce.

Do problémů se firma dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl v té době ministrem financí a jediným majitelem Agrofertu, do svěřenského fondu vložil akcie holdingu až letos. HN minulý týden napsaly, že soud postup daňové správy označil za nezákonný.

„Odmítám, že bych Finanční správu úkoloval. Je nezávislá a bojuje proti únikům DPH a spotřební daně, kterých se historicky dopouštěly hlavně firmy obchodující s pohonnými hmotami,“ reagoval Babiš.

Finanční správa chce svůj postup v kauze FAU obhájit. „Abychom se mohli vyjádřit k podrobnostem daného případu, uvítali bychom, aby nás daňový subjekt zbavil mlčenlivosti,“ dodala mluvčí úřadu Gabriela Štěpanyová.