Ústav pro kontrolu léčiv opět hledá dodavatele léčebného konopí | E15.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) opět hledá nového dodavatele léčebného konopí. Zájemci o zakázku s předpokládanou hodnotou 6,36 milionu korun bez DPH se mohou hlásit do 10. července. Ústav vypsal zakázku už dvakrát, ale ani jednou se mu nepodařilo dodavatele vybrat. Uchazeči podle ústavu nesplnili zadávací podmínky.

SÚKL výběrové řízení tento týden zveřejnil ve věstníku veřejných zakázek. Stejně jako v minulosti hledá firmu, která by zajistila dodávku 40 kilogramů konopí, jehož jakost musí být ověřena kontrolní laboratoří. S vítězem výběrového řízení lékový ústav uzavře rámcovou dohodu na 48 měsíců. Její platnost skončí buď uplynutím doby, nebo pokud množství dodaného konopí dosáhne požadovaných 40 kilogramů.

Do konce ledna bylo v lékárnách konopí, které na základě zakázky pro SÚKL dodala česká firma Elkoplast. Smlouva s Elkoplastem skončila loni. Od února do tohoto týdne nebylo pro pacienty v lékárnách žádné jiné konopí. Nyní se prodává konopí dovezené z Nizozemska. "Máme informaci, že už se uskutečnily první dodávky zahraničního konopí do lékáren," řekl ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

Dovezené konopí může být dražší než to, které bylo v minulosti vypěstováno v Česku. Za gram konopí z Nizozemska pacienti v minulosti platili třikrát více, a to kolem 300 korun.

Konopí je v Česku dostupné výhradně na elektronický recept s omezením. Léčbu konopím povoluje zákon na zmírnění obtíží pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. Předepisovat ho mohou onkologové, neurologové, odborníci z oboru paliativní medicíny, léčby bolesti, revmatologové, ortopedi, infekcionisti, internisté, oční a kožní lékaři, geriatři a psychiatři.