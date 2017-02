Chov, kde je nové ohnisko, utratí veterináři v úterý. ČTK to dnes řekl ředitel jihočeské krajské veterinární správy František Kouba.

V chovu je podle odhadu veterinářů do 20 tisíc kusů drůbeže. "Máme další ohnisko ptačí chřipky, je to zase Blatenská ryba. Tentokrát to bude komplikovanější. Jsou tam výkrmové kachny, těch je přes 3000, pak nějaké zástavové, zastavujeme líheň," řekl Kouba s tím, že chov začnou likvidovat od úterního rána.