V českých hospodách začal platit zákaz kouření. Pokuty ale začnou padat až v srpnu | E15.cz

Dnes začíná platit nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který omezuje kouření tabáku i elektronických cigaret na mnoha místech.

Kouření tabákových výrobků je nově zakázáno ve všech restauracích, barech, vinárnách, kavárnách, čajovnách, klubech, hospodách, diskotékách a dalších podobných zařízeních. To ohrozí zejména venkovské restaurace. Ty v Česku ubývají již několik let a po zavedení EET, s níž se provozovatelé vyrovnali, nyní o zákazu kouření hovoří jako o pomyslném posledním hřebíčku do rakve.

„Restaurace budou bez kouře. Pokud provozovatelé povolí kouření na předzahrádce, musejí ji jasně označit jako kuřácký prostor,“ uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD).

Specializovaná agentura Data Servis odhaduje, že zatímco v roce 2011 bylo v Česku zhruba 30,3 tisíce podniků, průběžné odhady pro loňský i letošní rok vykazují klesající trend započatý v roce 2009. Aktuálně tak může být v Česku okolo 29 tisíc podniků, z toho s čepovaným pivem přibližně 25,2 tisíce.

Milovníkům nikotinu nastanou problémy i při návštěvě v zoo. Ta pražská například vyhlásila, že bude kompletně nekuřácká. Zřízení kuřáckých míst v zoo však zákon nezakazuje. „Kuřárny budou dál fungovat v nákupních centrech a na letištích, s kuřáckým prostorem se počítá i pro zoo,“ doplnila Ludvíkova náměstkyně Lenka Teska Arnoštová (ČSSD).

Omezení se dotkla i zastávek veřejné dopravy. Pokud nástupiště není jasně určené, platí zákaz kouření v prostoru pět metrů širokém a třicet metrů dlouhém.

Bez nikotinu se musejí nově obejít i pacienti a personál ve zdravotnických zařízeních s výjimkou psychiatrických oddělení nebo v jiných zařízeních pro léčbu závislostí. Zákaz dále platí ve školách a jejich okolí, na letištích, dětských hřištích, sportovištích, koncertních sálech, kinech a dalších společenských akcích. Cigarety naopak nezmizí z divadelních jevišť. „Tvůrčí svoboda je nadřazená. Cigareta je v tomto případě rekvizitou,“ dodal ministr zdravotnictví.

Popelníky si schováme, říká hostinská

Zákaz kouření bude síla. Na tom se shodují majitelé a provozovatelé restaurací nižších cenových skupin, kde si hosta bez cigarety neumějí představit. Teď se sžívají s novou realitou. Zákaz začne zítra platit a hospodští odhadují, jak se promítne do tržeb.

Stoly bez popelníků a hlouček kuřáků na zápraží, chodníku či schodech. Kromě úlevy od otravného kouře v sálech a výčepech přinese protikuřácký zákon řadu komplikací.

„Nevím, jak to uděláme, na chodníku bude nepořádek a hromady nedopalků. Nájemníci v bytech nad provozovnou již chystají petici, že si nemohou ani vyvětrat. A já je chápu,“ říká Vilém Novák, provozní restaurace v pražských Holešovicích s tím, že se po dvaceti letech těší, že nebude muset vynášet smradlavé popelníky a v zimě stále větrat.

Podle odhadu, který si dal vypracovat nápojářský gigant Heineken, zůstane v Česku bez využití milion popelníků. „Já jsem kvůli zákazu sama přestala kouřit, takže to chválím, ale popelníky si stejně schováme do skladu. Třeba se někdy cigarety do hospod vrátí,“ míní provozní pražské restaurace V háji, která nechtěla uvést své jméno.