V Evropě působí více než pět tisíc zločineckých skupin, varuje Europol

Europol to oznámil ve své zprávě SOCTA (Serious and organised crime threat assessment, Posudek hrozeb organizované kriminality), podle které v posledním roce zaznamenal dalších 17 a půl tisíce jednotlivců, kteří se nějak podílejí na převádění cizinců do Evropské unie. „Komunita převaděčů migrantů se stále rozšiřuje, motivací pro nelegální činnost jsou především rychle vydělané peníze,“ uvádí ve zprávě ředitel Europolu Rob Wainwright.

Z pěti tisíc sledovaných kriminálních skupin jich tři čtvrtě disponuje šesti a více členy, šedesát procent podezřelých ze závažné trestné činnosti jsou obyvatelé Evropské unie. Celkem se na organizované kriminalitě v Evropské unii podílí lidé více než 180 národností. Sedm z deseti organizovaných skupin působí ve více než třech evropských zemích najednou, téměř polovina z nich se zabývá více kriminálními činnostmi. Velkým problémem je ale především rostoucí množství organizovaných skupin, ještě před dvěma lety jich bylo téměř o 1500 méně.

Dalším ze současných problémů je rostoucí kyberkriminalita. Typickým zástupcem této kategorie je takzvaný ransomware, neboli vyděračský software, jež útočí na data v počítačích, která zahesluje. Pro jejich odblokování po majiteli počítače požaduje „výkupné,“ po jehož zaplacení přístup k datům znovu obnoví. Zpráva Europolu však zmiňuje také darknet, neboli část internetové sítě přístupné pouze za pomocí zvláštního softwaru.

Darknet tak umožňuje v podstatě nepostihnutelný obchod s drogami a jiným nelegálním zbožím. To je zde možné koupit velmi jednoduše, v podstatě jako na běžném e-shopu. Darknet nyní pravidelně používá přibližně 1,7 milionu osob, přibližně polovina veškerých příspěvků na této síti se týká kriminální aktivity.

Trh s drogami v Evropské unii v současnosti generuje zisk ve výši 24 miliard eur (650 miliard korun) a tvoří třetinu veškerých aktivit kriminálních skupin v EU. Kromě obchodu po internetu jsou v současnosti trendem syntetické drogy a s tím související používání pokročilých technologií při výrobě. Europol také varuje před dovozem drog z Lybie, která se stala novým hubem pro převoz drog do Evropy.

Zpráva Europolu se také zmiňuje o České republice, která v byznysu s drogami hraje důležitou roli. Česko je pro evropské dealery důležité především jako distribuční centrum marihuany, a to společně s Nizozemím a Albánií. Na trhu s tvrdými drogami je tuzemsko známé především jako důležitý producent pervitinu.