Léčba rakoviny? Pomáhají i antibiotika a vitaminy | E15.cz

Lékaři vyvinuli netradiční preparát, který může pomoci v boji proti postupnému šíření rakoviny v organismu. Relativně dobře totiž působí proti rakovinným kmenovým buňkám (CSCs), které jsou zodpovědné za opětovný růst již léčených nádorů a jejich další šíření tělem pacienta, kombinováním efektů dvou běžných léčivých přípravků: doxycyklinu a vitaminu C.

„Vitamin C se v tomto případě chová jako inhibitor glykolýzy, která zajišťuje produkci energie v mitochondriích,“ vysvětlila členka výzkumného týmu Federica Sotgiová a dodala, že celá mixtura má na organismus minimální vedlejší účinky, neboť obě její složky jsou de facto netoxické.

Studie, kterou prezentovali vědci z University of Salford ve Velké Británii, navázala na jejich dřívější zjištění o nečekaném vlivu vitaminu C na rakovinné buňky. Enormní dávka vitaminu je totiž schopná vyřadit buněčné mitochondrie z vyrábění energie.

Naneštěstí CSCs dokážou přepínat mezi jednotlivými zdroji buněčné energie, a tak efektivita samotného předávkování vitaminem C nebyla závratná. Proto vědci do preparátu přidali zmíněné antibiotikum. To totiž v první vlně zabrání kmenovým buňkám rakoviny ve výše zmíněném „přepnutí“, čímž je učiní proti vitaminu C prakticky bezbranné.

Vědci varovali, že jde o výsledky testů preparátu pouze v laboratorních podmínkách, tudíž by se jimi nikdo zatím neměl v domácích podmínkách pokoušet inspirovat.

Studie se navíc výhradně zaměřuje na rakovinu prsu, a zatím proto nelze říci, zda by tato metoda mohla fungovat i na jiné typy CSCs. Věří však, že v dalších fázích výzkumu na tyto otázky najdou odpovědi.