Veterináři vyhlásili velký hon na divočáky kvůli africkému moru | E15.cz

Chovatelé domácích prasat v okrese navíc musí i nadále dodržovat přísná bezpečnostní opatření, které stanovila státní veterinární správa.

Mezi nařízené povinnosti patří vyloučení kontaktu s divokými prasaty, chov v ustájovacím místě bez výběhu a nezkrmování zelené píce. Chovatelé také nesmějí prasatům podestýlat slámou a k ošetření prasete musí používat zvláštní pracovní oděv a obuv. Za nedodržení podmínek hrozí pokuta 50 tisíc korun pro fyzickou osobu a až dva miliony korun pro podnikatele a právnické osoby.

V desetikilometrové oblasti kolem ohniska choroby je podle veterinářů 143 chovatelů s 335 prasaty.

Myslivci v celé republice budou moci lovit všechny kategorie prasat bez ohledu na jejich pohlaví. V oblasti ohraničené dálnicí D1 od Brna směr Ostrava do Vyškova, dále pak do Olomouce po D46, z Olomouce do Lipníku nad Bečvou po D35, poté přes Ostravu a Bohumín po hranici s Polskem po D1, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna, bude možné lovit divočáky se zaměřovači umožňující noční vidění nebo za pomoci umělého osvětlení.

Lovci budou moct prasata střílet i na pozemcích, kde se sklízí zemědělské plodiny a v odchytových zařízeních. Z každého prasete budou muset odevzdávat vzorky na vyšetření na africký mor prasat.

V oblasti zamořeného okresu Zlín se dosavadní veterinární opatření zatím nemění. Zástupci ministerstva zemědělství, veterinářů, myslivců a zemědělců dnes na Zlínsku podle Jurečky diskutovali možnosti, za jakých by v příštích dnech byl možný odlov divokých prasat také na Zlínsku.

"Samozřejmě začne probíhat sklizeň a my máme zájem na tom, abychom našli dohodu se zemědělci, jak v době sklizně postupovat efektivně. Například zvažujeme to, že některé pozemky některých plodin bychom neurčili ke sklizni, aby se tam ta černá zvěř mohla stáhnout a aby tam následně mohl proběhnout efektivní odlov," řekl Jurečka.

Zatímco dosud jsou zemědělci většinou zvyklí pole při žních sklízet od středu k okrajům, tak aby se zvěř mohla rozutéct, v případě zavedení nových opatření na Zlínsku by tomu bylo naopak. "Prasata by se tak stáhla na jedno místo, kde bychom se postarali o jejich odstřel," řekl dnes předseda Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Zdeněk Hluštík. Případný odstřel má být podle Jurečky zajištěn ve spolupráci se Státní veterinární správou a Asanačním ústavem tak, aby byla zastřelená zvířata rychle zlikvidována a nešířila se nákaza.

Podle Hluštíka nebyl odstřel divokých prasat na Zlínsku prozatím povolen kvůli obavám z šíření nákazy africkým morem prasat do dalších regionů. "V Bělorusku se před časem pokusili divočáky v zamořené oblasti vystřílet, zvěř se ale rozeběhla a došlo k plošnému rozšíření nákazy," uvedl Hluštík.

K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa 30 potvrzených případů nákazy africkým morem prasat na Zlínsku. Od středy tak přibyl jeden případ u divočáka nalezeného v katastru zlínské místní části Lužkovice. Od vypuknutí nákazy téměř před třemi týdny bylo na Zlínsku nalezeno 49 uhynulých prasat. V 16 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, jeden nález zůstává vzhledem ke stupni rozkladu nevyšetřen. Na výsledky vyšetření dvou vzorků se čeká.

Africký mor prasat se v Česku objevil poprvé, přenášejí jej volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečný.