Víc policistů i silnic. Vláda nalije miliardy do okolí kvasinské Škody | E15.cz

Oznámil to po jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). "Věříme, že to přispěje ke zklidnění situace v regionu," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Vláda podle něj zároveň přijala usnesení, podle kterého by projekty kolem Kvasin měly být prioritou a byly rozloženy do let 2018 až 2020.

"Svolám všechny dotčené resorty, zástupce kraje i Škody Auto, abychom o prioritách vedli debatu, aby některé akce mohly být zahájeny již v roce 2018. Návrh rozpočtu již s některými akcemi počítá," uvedl Havlíček.

Vládní materiál upozorňuje, že aktuální stav realizace jednotlivých akcí neodpovídá původním předpokladům z roku 2015. Dynamický rozvoj závodu Kvasiny a okolní průmyslové zóny díky investicím Škody Auto a jejích dodavatelů překonává původní očekávání.

"Dochází k neúměrně vysokému zatížení okolního území a obcí, které trpí zvýšenou dopravní zátěží, násobným přírůstkem osob žijících v daném místě a současně nedostatečnou nabídkou kapacit nájemního bydlení a občanské infrastruktury či zvýšeným výskytem protiprávního jednání," uvádí zpráva.

Materiál zahrnuje zhruba 50 projektů, které se mají realizovat. Jsou mezi nimi obchvaty Solnice či Častolovic, stavba železniční stanice Lipovka, nové chodníky, přechody, veřejné osvětlení či kanalizace v Kvasinách a Solnici.

Počítá se s výstavbou nájemních bytů v Rychnově nad Kněžnou, Solnici a okolí, dále se stavebními úpravami mateřské a základní školy či modernizace VOŠ a SPŠ v Rychnově.

Ze studie, kterou si nechal zpracovat kraj k efektivitě vynaložených peněz státu, vyplývá, že díky investici vznikne dodatečný export v objemu 20,5 miliardy Kč ročně, vzroste daň z příjmu právnických osob o 248 milionů Kč ročně a poptávkové stimuly pro menší firmy o 892 milionů Kč ročně.

Na posílení kapacit Policie ČR v regionu včetně technického vybavení půjde 82 milionů korun do roku 2020. Celkové náklady rozdělené mezi devět ministerstev dosahují 6,03 miliardy korun. Předpokládaná výše dotace je přitom 5,6 miliardy korun.