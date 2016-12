Vláda dá sedmi nemocnicím přes osm miliard korun na investice

Stát poskytne na investice sedmi velkých nemocnic v příštích deseti letech 8,4 miliardy korun, rozhodla dnes vláda. Na Twitteru o tom informoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Nemocnice by na investice měly přispět i ze svých rozpočtů, původní návrh pro jednání vlády počítal s příspěvkem nemocnic 3,2 miliardy korun.

"Vláda garantuje to, že velké, státem přímo řízené organizace budou schopny být modernizovány a vypadat jako nemocnice 21. století. Poslední dobou tam byl velký investiční dluh a vláda to tímto způsobem řeší," řekl pak na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Podle Ludvíka celkový objem investic činí 10,5 miliardy korun a příspěvek státu 8,4 miliardy korun. "Předpokládá se zároveň, že do toho přispějí státem řízené organizace tím, že přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodají majetek zhruba za 1,9 miliardy korun," uvedl ministr.

Doplnil, že z rozpočtu nemocnic bude hrazena především první část investic, která se odehraje v příštím roce a která zahrnuje mimo jiné přípravu projektové dokumentace.

Fakultní nemocnice v Brně chce v příštích letech vystavět novou gynekologicko-porodnickou kliniku. Fakultní nemocnice v Olomouci zrekonstruovat a dostavět hlavní budovu. Fakultní nemocnice v Plzni plánuje výstavbu pavilonu pro chirurgické obory, Thomayerova nemocnice v Praze vybudování centrálního urgentního příjmu a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) chce rozšířit svoje kapacity o další dvě budovy.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze chystá stavbu nového sdruženého objektu, v kterém budou energetické provozy, tepelné hospodářství, laboratoře, transfuzní oddělení a ústavní lékárna. Fakultní nemocnice v Hradci Králové chce modernizovat a přistavět budovu pro chirurgické obory.