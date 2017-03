Vláda zaplatí ztrátu České pošty

Česká pošta dostane jako úhradu ztráty z poskytování základních služeb za roky 2013 a 2014 celkem 800 milionů korun, a to v letech 2018 až 2020. Schválila to dnes vláda, informoval na tiskové konferenci premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Suma je zhruba o 600 milionů korun nižší, než poště přiznal Český telekomunikační úřad. Peníze by měla pošta podle premiéra využít na zefektivnění služeb a zvýšení platů.