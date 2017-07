Vlaky přivezly většinu nafty z Německa zpět do Česka, pravidelný odvoz skončil | E15.cz

Česko mělo v Kraillingu naftu za zhruba 1,2 miliardy korun, po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se k ní ale nemohlo skoro dva roky dostat. Loni v červenci podepsala SSHR, vlastník skladu Krailling Oils Development a insolvenční správce smlouvu, na jejímž základě ČR získala naftu zpět.

Transport paliva začal loni v říjnu. Dopravu paliva do ČR zajišťuje státní distributor paliv Čepro, smluvním dopravcem je ČD Cargo. Dosud bylo vypraveno 55 vlaků, zbývá dovézt posledních šest. Insolvenční správce Viktoriagruppe české vlastnictví nafty nikdy neuznal.

"V tuto chvíli máme doma, to znamená v českých bezpečných skladech Čepra, 90 procent nafty, která byla uskladněna v německém Kraillingu. Pokud bych to měl finančně vyčíslit, tak potom doma máme zhruba 900 milionů ze zablokované zhruba miliardy korun," řekl Švagr.

Zopakoval, že přeprava paliva by celkově neměla stát více než 60 milionů korun. Zpočátku jezdil z Německa s naftou jeden vlak týdně, později byl odvoz zrychlen. Kdy se podaří nádrže v Kraillingu vyčerpat úplně, Švagr odhadovat nechtěl. Správa dříve uvedla, že by ráda naftu do Česka převezla do konce července.

Už teď je ale podle Švagra jasné, že všechnu uloženou naftu Česko z Německa neodveze. Z měření, které provedli v prosinci roku 2014 němečtí celníci, vyplývá, že ve skladu v Kraillingu schází 6,3 milionu litrů paliva proti evidenčnímu stavu.

"Když spočítám, co zbylo na dně nádrží, tak 6,3 milionu litrů prostě určitě bude chybět. Samozřejmě, přesné číslo budeme znát, až odvezeme poslední vlak," dodal Švagr. Kvůli této chybějící naftě podal předseda SSHR v roce 2014 trestní oznámení na neznámého pachatele. Případ stále šetří policie.

Česko může mít část zásob nafty uskladněnu v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004. Dodatek v roce 2010 uzavřela SSHR. Správa tehdy argumentovala například tím, že stát uskladněním části zásob nafty v Německu ušetří desítky milionů korun. Švagr v minulosti několikrát uvedl, že předchozí vedení správy ale neodhadlo všechna potenciální rizika, která z kontraktu vyplývala.