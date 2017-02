Vojáci nakoupí obrněnce za padesát miliard. Obří tendr začne za dva roky

Jeden z největších modernizačních projektů v historii české armády, nákup nových bojových vozidel pěchoty, by měl začít v roce 2019. Vojáci by měli postupně od roku 2020 dostávat více než dvě stě nových pásových vozidel. Tendr bude stát více než padesát miliard korun. Novinářům to řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář.