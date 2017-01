Všem stejné platy? Pro soukromé nemocnice je to hrozba

Poslanci mohou sjednotit platy zdravotníků ve všech nemocnicích a léčebnách. Návrh chtějí odbory včlenit do projednávané novely zákoníku práce. Za příslušným pozměňovacím návrhem má stát poslanec ČSSD, bývalý odborový předák Jaroslav Zavadil. Minulý týden oslovili odboráři předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka. Upozorňují, že jejich vládní rozhodnutí o zvyšování platů zdravotníků v současnosti na velkou část nemocnic nedopadá. Jedná se o ty, které fungují ve formě obchodních společností.

„Jen minimum nemocnic obchodních společností, a to včetně krajských, zvýší mzdy od 1. ledna o deset procent,“ píše předsedům koaličních stran předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Od ČSSD už prý příslib podpory má. Také KSČM dlouhodobě tuto myšlenku podporuje. Návrh má tedy šanci na přijetí. Podle experta hnutí ANO Adama Vojtěcha nerozlišují plošné platové tabulky píli jednotlivých lidí, a tak mohou být demotivující.

„U tak sofistikované práce, jakou je lékař či zdravotní sestra, platí více než jinde, že když dva dělají totéž, není to totéž. Jsem pro to, aby se výrazně přidalo těm, kteří jsou lepší než ostatní,“ uvedl Vojtěch. Nevyloučil ale, že někteří poslanci ANO návrh podpoří.

„Bude to předmětem debaty. Mezi poslanci za ANO jsou určitě jak hlasy proti, tak hlasy pro,“ míní Vojtěch. Proti rozšíření státních tabulek do všech nemocnic vystupují zástupci zaměstnavatelů. „Přineslo by to návrat k systému okresních a krajských ústavů národního zdraví,“ poznamenal s nadsázkou Jan Hůlek, ředitel pro vnější vztahy společnosti EUC.

Tato síť zdravotnických zařízení zaměstnává 1500 lidí. „Očekávám, že dostanu umístěnku a půjdu dělat za tabulkový plat. A pacient bude nerovnost v platu lékaře opět dorovnávat domácími vajíčky či lahví,“ uvádí Hůlek. Zaměstnanci v obchodních společnostech berou v průměru o 18 procent méně než v nemocnicích, které jsou příspěvkové organizace. Do druhé skupiny ale patří i ta nejšpičkovější pracoviště.