Vybrané léky proti depresím, epilepsii a cukrovce nesmí jít na export. Už teď chybí českým pacientům | E15.cz

Informuje o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Mezi léky, které ministerstvo zakázalo vyvážet, jsou přípravky proti depresím Elontril a Wellbutrin SR. Na český trh je podle informací ministerstva zdravotnictví výrobci dodávají v dostatečném množství a pravidelně, přesto v lékárnách chybí.

„Distribuce či vývoz do zahraničí významným způsobem negativně ovlivnila a ovlivňuje dostupnost těchto léčivých přípravků pro české pacienty,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví v oficiálním zákazu exportu. Kdyby se tyto léky dál vyvážely, mohlo by to vážně ohrozit zdraví pacientů.

Podobné jsou i argumenty u zákazu vývozu dalších léků, konkrétně přípravku Vimpat pro pacienty s epilepsií a inzulinu Humalog pro diabetiky.

Česko je země s poměrně nízkou hladinou regulovaných cen léků. Obchodníci proto vydělávají na jejich převážení do Německa a dalších zemí, kde je prodají výrazně dráž.

Letos dosud ministerstvo zdravotnictví zakázalo vývoz čtyř léčivých přípravků. Prodávat léky určené původně pro český trh jinde v Evropě je legální a právo takto obchodovat je zaručené evropskými předpisy.

V případě, že je ohrožená dostupnost léků v Česku, může to ministerstvo zdravotnictví u konkrétního přípravku zakázat. Lékárníci volají po ještě přísnějším postupu proti reexportu. S výpadky v dodávkách léků se totiž setkávají prakticky denně. Vývoz ale zdaleka není jediným jejich důvodem.

Plynulé dodávky léčiv jsou celosvětově ovlivňovány také výpadky ve výrobě. Farmaceutické firmy stále více koncentrují produkci a nemohou tak pružně reagovat na problémy, které se projeví v procesu výroby nebo u dodavatelů.