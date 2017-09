Vysoké školy zvažují připojení ke stávce školských odborů. Rektoři vyhlásí protestní Týden pro vzdělanost | E15.cz

Pokud vláda nevyhoví požadavku vysokých škol na navýšení platů jejich pedagogů o 15 procent a jejich rozpočtu o 4,5 miliardy proti letošku, připojily by se vysoké školy zřejmě tímto protestem k případné stávce školských odborů, které kvůli platům v úterý vstoupily do stávkové pohotovosti.

Zástupci vysokých škol poukazují na to, že jejich rozpočet několik let stagnoval, a školy tak údajně ztrácí konkurenceschopnost. Trvají na tom, aby platy jejich učitelů rostly stejně, jako to požadují odbory pro učitele v regionálním školství. Ve výdajích v rozpočtu vysokých škol by to znamenalo nárůst o 2,5 až tři miliardy korun. Navíc požadují další peníze na stipendia doktorandů a na podporu studijních oborů, které jsou hodně žádané.

Kvůli nespokojenosti se stále nenaplněnými sliby vlády o navýšení platů vstoupily v pondělí školské odbory do stávkové pohotovosti, se kterými chtějí akademici své další kroky koordinovat. Odbory trvají na tom, aby vláda rozhodla o navýšení platů učitelů o 15 procent a ostatních pracovníků o deset procent od listopadu, a vadí jim, že se její zástupci zatím na ničem konkrétním nedohodli.