Význam vzniku Československa přetrvává do dneška, řekl k výročí slovenský prezident Kiska | E15.cz

Význam vzniku Československa (ČSR) v roce 1918 přetrvává do dneška, Slovensko tehdy získalo nejen jasné hranice, ale i příležitost budovat politické, vzdělanostní a kulturní instituce. Slovenský prezident Andrej Kiska to napsal v prohlášení k dnešnímu 99. výročí založení společného státu Čechů a Slováků. Oficiální oslavy výročí vzniku ČSR se na Slovensku nekonají, na tradiční vzpomínkové shromáždění přišly do centra Bratislavy desítky lidí.