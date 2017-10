Z dálnic mizí první nelegální billboardy. U českých silnic jich stojí kolem tří tisíc | E15.cz

"Zatím se pohybujeme po D1. K dnešku jsme na čtvrtém reklamním zařízení, které zakrýváme, a jedeme dál," řekl vedoucí odboru údržby ŘSD František Sedláček. Silničáři podle něj postupují přesně podle zákona, některé poutače zakrývají, jiné po zakrytí rovnou demontují a odvážejí. Podle Rýdla se začalo ve střední části D1, tedy kolem střediska údržby dálnic Bernartice.

"Přidávají se další střediska," dodal. Na ministerstvo dopravy bylo zatím odesláno 237 zdokumentovaných reklamních zařízení a od ministerstva přišlo 28 výzev k odstranění adresovaných vlastníkům, především se to podle Rýdla týká společnosti Czech Outdoor.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích. Majitelům nařizuje z bezpečnostních důvodů odstranění reklamy, pokud je blíž než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.

Billboard u Humpolce cestáři odvezli i přesto, že na něm byl nápis Shell a šipka ukazující k čerpací stanici v opačném směru D1. Zákon připouští poutače odkazující na provozovny, které nejsou vzdáleny více než 200 metrů. U D1 na Vysočině se objevily i další podobné billboardy, odkazující třeba na přepravní služby nebo "prodejní automat pomoc řidičům". Poutače měly jednotnou grafiku.

Rýdl řekl, že ŘSD má v ruce rozhodnutí silničního správního úřadu a koná. Neřeší tudíž, co je aktuálně na billboardu, který má odstranit, zobrazeno. "My nejsme komise určená k posuzování obsahu reklamních kampaní, reklamní agentura ani právní kancelář, my jsme správce komunikace," řekl.

Zatímco na dálnicích o odstranění poutačů rozhoduje ministerstvo, na silnicích první třídy jsou to kraje. Například ve středních Čechách se s odstraňováním reklamy u silnic první třídy ještě nezačalo.

"Čekáme na ŘSD, které situaci na silnicích prvních tříd jako jejich správce monitoruje. ŘSD nám musí dodat seznam míst, kde billboardy jsou, včetně jejich přesného zaměření. Na základě těchto dat krajský úřad zjistí majitele pozemků a na základě toho jim bude zasílat výzvu k odstranění," sdělil mluvčí hejtmanství Pavel Lochař.

Silničáři v září napočítali kolem dálnic a silnic první třídy téměř 7000 reklamních zařízení, z toho asi 3000 jich odporovalo novému zákonu. Kdy bude veškerá nelegální reklama odstraněna, nelze podle Rýdla předjímat. Podle něj se naplnil černý scénář a podél dálnic a hlavně silnic první třídy zůstala nelegální reklama v masivním měřítku.

ŘSD již vyhlásilo výběrové řízení na odstranění poutačů, zatím na D1. Do doby, než vybere firmu, by měli silničáři vše zvládat vlastními silami a prostředky. Kolik lidí a techniky se nyní této činnosti věnuje, nebude ŘSD podle Rýdla zveřejňovat. Odstraněné billboardy se mají likvidovat, nákladyna odstranění jdou zatím za silničáři a budou vymáhány od majitelů.

Demontáž jednoho billboardu zabere podle Sedláčka v průměru 45 minut. Je k tomu zapotřebí jeřáb, vysokozdvižná plošina a auto, které vozí lidi a materiál. Neobejde se to bez dopravního omezení. Některé poutače lze celé demontovat, po jiných zůstanou betonové patky. Silničáři je podle Sedláčka musejí označit bezpečnostními prvky a následně také odstranit.

Část provozovatelů už dříve oznámila, že reklamní poutače neodstraní. Někteří provozovatelé reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. Tvrdí, že tím změnili charakter ploch, které již nejsou reklamním zařízením.