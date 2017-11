Za korunu udělám registr firem otevřenější, nabízí Babišův exporadce Bláha ministerstvu. Dříve ale narazil | E15.cz

Administrativní registr ekonomických subjektů je obsáhlým a komplexním zdrojem dat o firmách a živnostnících, agreguje informace z rejstříků i dalších databází. Systém je ale zastaralý a vyhledávání obtížné, což si ministerstvo financí uvědomuje. „Publikace ARESu v otevřeném formátu je nejčastějším požadavkem na publikaci otevřené datové sady ze strany veřejnosti, novinářů, akademické sféry a širší veřejnosti,“ uvedl úřad.

Bláha při komunikaci s ministerstvem však narazil na zarputile odmítavý postoj tamní úřednice Zdeňky Máchové z oddělení kompetenčních systémů, která odmítá cokoli měnit. Publikování v otevřeném formátu by podle ní stálo dva miliony korun. „Dokud tady budu já a nebude nový ARES, tak se ARES měnit nebude! Klidně si mě můžete citovat,“ řekla prý Máchová Bláhovi.

Bláha se rozhodl nabídnout ministerstvu vybudování aplikace, která by data otevřeně publikovala, za pouhou jednu korunu včetně DPH.

Za tuto cenu by Bláha údajně do třiceti dnů dodal aplikaci, otestoval a nasadil ji do provozu, a poskytl by i servis a podporu aplikace. Nabízí také případné zapůjčení serverů na tři roky. Ministerstvu by zůstala veškerá práva a licence, včetně zdrojových kódů.

„Oficiální nabídka odešla na Ministerstvo financí ČR před chvilkou a těším se na odpověď,“ napsal Bláha ve čtvrtek na stránkách Hlídače státu, kde rovněž zveřejnil veškerou komunikaci na téma ARESu s ministerstvem financí.

Bláha byl před rokem hlasitým kritikem EET a Andreje Babiše. Zakladatele Hlídače státu, Hlídače smluv a Hlídače EET se tak rozhodl Babiš najmout jako svého poradce na IT. Na konci října nicméně dostal od současného ministra financí Ivana Pilného náhlou výpověď, Bláha spekuluje, že to mohlo být kvůli kritice poměrů na finančním ředitelství.

Ministrům financí měl radit s IT zakázkami. „Spolupráci s ministerstvem vnímám jako neúspěšnou. Nepodařilo se mi prosadit vůbec žádnou ze svých myšlenek, jak by se to správně mělo dělat, jak nastavit výběrová řízení konkrétních projektů,“ hodnotí spolupráci Bláha.

Podívejte se na rozhovor s Michalem Bláhou: